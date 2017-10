Iraaks leger herovert gebied rond Hawija op IS

Iraakse troepen hebben bijna de hele regio van Hawija heroverd op de terreurgroep Islamitische Staat (IS). De regeringstroepen naderen aldus de door de Koerden als Koerdisch beschouwde stad Kirkoek.

Na donderdag de stad Hawija te hebben veroverd, wist het leger in samenwerking met paramilitaire, sjiitische eenheden van Hashd al-Sha'abi vandaag IS te verjagen uit het dorp al-Ryad.



Zowel regeringstroepen als Koerdische peshmerga bestrijden in het gebied de jihadisten van IS. Eens die zijn uitgeschakeld, stelt zich de vraag wie de controle krijgt of houdt over de olievelden in het gebied. Die worden zowel door Bagdad als Erbil geclaimd. Bevelhebbers van Hashd al-Sha'abi hebben al gedreigd met een "burgeroorlog" in het geval de autonome regio Koerdistan haar onafhankelijkheidsstreven tot uitvoering brengt.