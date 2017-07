iPhone-dieven gearresteerd die rijdende vrachtwagen overvielen

Een Roemeense dievenbende is in Nederland opgepakt voor het stelen van heel wat iPhones. Hun methode was spectaculair: de bende roofde meer dan anderhalf jaar lang rijdende vrachtwagens leeg.

De criminelen gebruikten twee voertuigen. Een bendelid ging met een auto voor de vrachtwagen rijden, om deze snelheid te laten minderen. Met de andere auto reden de criminelen zo dicht mogelijk achter de vrachtwagen. Vanaf de motorkap van de achterste auto beklom een bendelid de vrachtwagen en maakte vervolgens een gat in het dak. Zo werden de iPhones gestolen terwijl de vrachtwagen bleef doorrijden. Er zijn al gevallen bekend uit in 2008. En ook in ons land kwam het al voor. Meestal hebben de dieven het gemunt op iPhones. Naar verluidt zouden er door de jaren heen al zeventien dergelijke overvallen gebeurd zijn. De dievenbende werd nu in de Nederlandse provincie Gelderland gearresteerd. Op hun adres werden iPhones gevonden, maar ook een wagen waarmee vermoedelijk een overval werd gepleegd.