Inwoners Ripoll: "We dachten dat de imam een goede invloed had"

De kamer van de imam is overhoop gehaald. Politieagenten hebben zijn matras ondersteboven gelegd en het plafond in stukken gebroken om erin te kunnen kijken. Toch nemen ze behalve DNA-sporen en andere waardevolle informatie niet alles mee uit de 2 bij 2 meter grote kamer, op de zesde verdieping van een appartementencomplex in Ripoll. Blijven liggen is de 66 pagina's dikke catalogus 'Producten voor bos en tuin 2016' van Husqvarna. In het Catalaans en met volop keus voor de juiste motormaaier of bladblazer.