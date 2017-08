India en China beëindigen geschil over betwist gebied

De doorbraak over de confrontatie op het plateau kwam er na diplomatieke gesprekken, liet het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken weten in een verklaring. "De afgelopen weken onderhielden India en China diplomatieke contacten over het incident in Doklam. We konden onze standpunten, bezorgdheden en belangen overmaken", klonk het.



Grenspersoneel teruggetrokken

"Daardoor werd een akkoord over de snelle terugtrekking van het grenspersoneel op de plaats van het incident in Doklam mogelijk, die nu aan de gang is", werd toegevoegd.



De twee landen ruziën sinds juni over het bergachtig gebied nabij de grenzen van China, India en Bhutan. China wilde een weg aanleggen doorheen het betwiste gebied, dat volgens het land op zijn grondgebied ligt. Dat wordt echter betwist door Bhutan en India, en die laatste stuurde troepen om de Chinese militaire werknemers te verdrijven.



China liet vandaag weten "tevreden" te zijn met de terugtrekking, en het Chinese staatspersagentschap Xinhua bevestigde dat India gestart is met de terugtrekking.



Binnenkort trekt de Indiase premier Narendra Modi naar China voor een bijeenkomst van de BRICS-landen.