In Istanboel opgepakte Nederlandse cameraman vrijgelaten

Journalist Bram Janssen weer vrij, laat weten goed behandeld te zijn. pic.twitter.com/PI6IGxwojR — Olaf Koens(@ obk) 24/06/17 02:00

Rond middernacht werd via twitter duidelijk dat de man weer zou zijn vrijgelaten. Volgens een collega-journalist, die met hem contact heeft gehad, is Janssen goed behandeld.



Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt de vrijlating. De cameraman, die werkt voor persbureau AP, was opgepakt tijdens een parade voor onder meer homo's, lesbiennes en transgenders.