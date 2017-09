In het donker na Irma: stroompannes in VS door storm en slechte infrastructuur

Om half negen zondagavond was het zover, in de school waar evacués werden opgevangen: er flikkerde iets en de noodverlichting nam het over. Buiten stopten veel stoplichten ermee, en in de omringende huizen van St. Petersburg waren alleen nog de zwiepende bundels van zaklantaarns te zien. Eigenlijk keek niemand ervan op: stroom en storm gaan niet samen in Amerika.