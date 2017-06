Erger, de kiezers hadden May de meerderheid in het Lagerhuis afgepakt. Nadat de resultaten uit haar eigen kiesdistrict waren voorgelezen, nam ze het woord. "Mijn voornemen om het land te dienen", zei ze met overslaande stem, "is nog hetzelfde als vanochtend." The Sun had een kop bedacht die de nacht samenvatte: 'MAYHEM'. En op een 'zootje' waren haar verkiezingen inderdaad uitgelopen.

Daar stond ze dan, halverwege de verkiezingsnacht, op het podium van een aula in Maidenhead, haar kiesdistrict. Haar clowneske concurrenten Heer Emmerhoofd en Meneer Visstick flankeerden haar, maar Theresa May zag de humor daarvan niet in. Ze was in gedachten verzonken, beduusd van de exitpoll waaruit bleek dat de Britse kiezers haar geen nieuw mandaat hadden geschonken.

May had in april vervroegd verkiezingen uitgeschreven met de bedoeling dat de kiezers haar een blanco cheque zouden geven. Een meerderheid van 150 zetels, daar gingen de Conservatieven van uit. Goed, 100 zetels mocht eventueel ook. Het alternatief, zo kregen de kiezers te horen, was chaos: een coalitie tussen Engelse trotskisten en Schotse nationalisten. Vergeet die glorieuze brexit dan, die May en haar team zouden bewerkstelligen.

Ze was een ding vergeten: Britse kiezers laten zich niet meer voor lief nemen en al helemaal niet bedreigen. Haar voorganger David Cameron had het haar sinds zijn brexit-referendumdebacle haarfijn kunnen uitleggen.

Jeremy Corbyn

De Britten roken onraad vanaf het moment dat May in april de verkiezingen had uitgeschreven. Waar was dat grote mandaat voor nodig? Het Lagerhuis had amper tegenstand geboden als het vertrek uit de Europese Unie ter sprake kwam. Oppositieleider Jeremy Corbyn was het in grote lijnen eens met Mays brexit.

Was het niet vooral Mays doel om Labour te vernietigen? Ze begon haar campagne in Bolton, een katoenstad en lanceerde het manifest in de wolstad Halifax. Week in week uit klonk dezelfde mantra. "Sterk en stabiel."