Huis van Afgevaardigden gaat in tegen Trump

De wet legt Rusland nieuwe financiële strafmaatregelen op voor zijn inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en militaire rol in Oekraïne en Syrië. De wet maakt het ook voor Trump onmogelijk om sancties te verlichten zonder toestemming van het Congres.



De ontwerpwet gaat nu naar de Senaat. Als die de wet overneemt, is het aan Trump om die te ondertekenen of zijn veto erover uit te spreken.