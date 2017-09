Houston has a problem

Ooit komt alles goed, for sure. Dan slaapt Paisleigh Mitchell in een bedje van warmte en geborgenheid en hoeft Alexis Kardos niet te rekenen op de goodwill van een interieurzaak om een onderkomen voor de nacht te vinden.

Maar wie ziet dat nu? Wie kan door de ellende kijken, het watergordijn wegtrekken, de modder in de ogen wegspoelen met een warm washandje en zien dat Houston op een dag weer droog zal zijn? Dit is de week vol beelden van ingestuikte huizen, verdwaalde koeien, geredde honden in een bootje, uitgeputte militairen, wanhopige Amerikanen, een truckchauffeur die – thank the lord – nog gered werd. Er vielen vijfendertig doden. Dat is nog zwaarder dan de nu al geraamde kost van 150 miljard euro.