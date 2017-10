Honderden gevangenen helpen bij blussen van dodelijke bosbranden in Californië

Honderden gevangenen, onder wie ook 200 vrouwen, helpen mee met het blussen van de natuurbranden in het noorden van de Amerikaanse staat Californië, die ondertussen al aan minstens 35 mensen het leven hebben gekost.

De gevangenen krijgen voor hun werk 2 dollar per dag, 1 dollar per gepresteerd uur en bovendien strafvermindering. Samen met ruim 9.000 brandweerlui zijn ze in de weer nog 17 grote brandhaarden verspreid over het noorden van de westelijke staat te blussen. Er werden ook honderden brandweerwagens en tientallen vliegtuigen ingezet.



"Het is echt alle hens aan dek", zegt Mark Ghilarducci, directeur van het California Governor's Office of Emergency Services (Cal OES).



Woordvoerder van het gevangeniswezen in Californië Bill Setta is trots. "Dit is de best betaalde job voor gevangenen en daarnaast is de eigenlijke winst niet in geld uit te drukken", zegt Setta. "Deze ervaring brengt hen vaardigheden bij waarvan ze later, wanneer ze vrijkomen, zullen profiteren." Hij prijst de inzet van de gevangenen. "Ze zijn hier in de eerste plaats brandweerman of -vrouw en ze verrichten heldhaftig werk."

Al 35 doden

In de branden vielen ondertussen al minstens 35 dodelijke slachtoffers. Dat blijkt uit de nieuwste balans van de autoriteiten, zo bericht de San Francisco Chronicle. Volgens het California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire) zijn ook al 5.700 huizen door de vlammen verwoest en zijn 90.000 mensen op de vlucht geslagen voor de branden.



De meeste dodelijke slachtoffers worden gemeld in Sonoma County, waar al 18 doden zijn bevestigd. Daarnaast kostten de natuurbranden het leven aan 9 mensen in de Mendocino County en telkens 4 in de county's Yuba en Napa. Naar verwachting zal de balans echter nog oplopen, aangezien honderden mensen vermist zijn. Naar schatting zitten ook nog 29.500 gezinnen zonder elektriciteit.



De natuurbranden in Californië ontstonden zondagavond en legden sindsdien al zowat 90.000 hectare in as. Men begint nu vat te krijgen op de situatie, omdat de wind grotendeels is gaan liggen. Maar volgens de huidige weersvoorspellingen zal de wind in de loop van het weekend weer in kracht toenemen, met snelheden tot 100 kilometer per uur.



Tot overmaat van ramp werd Mendocino County gisteren ook getroffen door een aardbeving met magnitude 4, zo meldt de Amerikaanse geologische dienst USGS. Het epicentrum bevond zich in Redwood Valley, waar sinds zondag 13.760 hectare in brand staat. Volgens USGS ging het om een erg oppervlakkige beving, die voelbaar was van de kuststad Fort Bragg tot in het meer zuidelijk gelegen Coverdale.