Hollywood-filmbaas Harvey Weinstein in nauwe schoentjes na beschuldigingen aanranding

Hollywood-filmbaas Harvey Weinstein zit in nauwe schoentjes. De topproducer zou de voorbije drie decennia heel wat beschuldigingen voor seksuele aanranding hebben verzameld. Volgens The New York Times, dat zich vastbeet in het dossier en het nieuws nu naar buiten brengt, trof hij minstens acht minnelijke schikkingen.

Weinstein is een zwaargewicht in Hollywood. Hij is mede-oprichter van Miramax, en richtte later met zijn broer The Weinstein Company op. Met de twee filmhuizen scoorde hij tal van successen. Zo heeft de producer films als Pulp Fiction, Shakespeare in Love (waarvoor hij een Oscar kreeg) en Gangs of New York op zijn naam, en werkte hij mee aan een nog grotere waslijst van bekende films.

2 Ashley Judd. © Photo News Actrice Ashley Judd getuigt tegenover The New York Times onder anderen hoe ze zo'n twintig jaar geleden als jonge actrice werd uitgenodigd door Weinstein. Ze dacht dat het om een bussinessontbijt ging, maar eens aangekomen in zijn hotel in Beverly Hills werd ze naar zijn hotelkamer gestuurd. Hij droeg volgens Judd enkel een badjas en vroeg of hij haar een massage mocht geven. Ook actrice Emily Nestor kreeg in 2014 een vergelijkbaar voorstel voorgeschoteld. Als ze zou ingaan op zijn voorstel zou hij haar carrière een stevige duw in de rug geven.

The New York Times haalt ook een memo van Lauren O'Conner aan. Daarin beschrijft de ex-werknemer van Weinstein hoe een van haar vrouwelijke collega's zich een massage liet aanpraten door Weinstein. Daarbij was hij naakt, wat de vrouw "deed wenen en radeloos maakte". "Dit bedrijf is een toxische omgeving voor vrouwen", schreef O'Conner in een brief aan verschillende leden van de raad van bestuur bij The Weinstein Company.

Numerous women have accused Harvey Weinstein of sexual harassment. He’s paid at least 8 settlements. NYT exclusive: https://t.co/reQaPjyEv0 — The New York Times(@ nytimes) Thu Oct 5 02:00:00 CEST 2017 Het zijn een paar van de vele opmerkelijke verhalen die The New York Times bij elkaar wist te sprokkelen. Twee journalisten werken meer dan een jaar aan het dossier en spraken honderden mensen, van huidige en voormalige werknemers van Weinstein, tot actrices en andere mensen waarmee hij samenwerkte. Ze pluisden ook dossiers, e-mails en interne documenten van Miramax en The Weinstein Company uit.

Verschillende huidige en voormalige werknemers zouden verklaard hebben af te weten van het ongepaste gedrag van Weinstein. Volgens The Times heeft Weinstein met minstens acht vrouwen een minnelijke schikking getroffen: onder hen onder meer een jonge assistente in 1990 in New York, een actrice in 1997, een assistente in 1998 in Londen en een Italiaans model in 2015.

Als reactie op het nakende onderzoeksrapport van The New York Times zou Weinstein in allerijl een team van topadvocaten en adviseurs rond zich verzameld hebben, zo schrijven verschillende Amerikaanse media.

Share 'Ik erken dat de manier waarop ik me in het verleden ten opzichte van collega's heb gedragen veel pijn heeft veroorzaakt, en ik wil me er oprecht voor excuseren' Tegenover de krant zelf reageerde hij als volgt: "Ik erken dat de manier waarop ik me in het verleden ten opzichte van collega's heb gedragen veel pijn heeft veroorzaakt, en ik wil me er oprecht voor excuseren. Hoewel ik probeer beter te doen, heb ik nog een lange weg af te leggen." Hij is naar eigen zeggen in therapie.

Een van zijn advocaten legde ook een verklaring af: veel van de beschuldigingen zijn volgens Weinstein "apert gelogen". Verder willen Weinstein en zijn team niet ingaan op de beschuldigingen.