Referendum Catalonië

Hoe Tweety kon uitgroeien tot icoon van Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd

De onafhankelijkheidsstrijd in Catalonië heeft een nieuw symbool: Tweety. Overal in de bezette universiteit van Barcelona, het hoofdkwartier van het pro-onafhankelijkheidskamp, duikt het gele vogeltje op. Op verkiezingsposters wordt hij de ene keer afgebeeld met uit zijn bekje een praatwolk met 'Ja!', even verder draagt hij in zijn klauwtje een anjer als symbool van de democratische revolutie.