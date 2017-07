Hoe kon deze Russische ex-spion Donald Trump Jr. ontmoeten?

Als iemand weet hoe een goede smeercampagne iemands reputatie kan vernietigen, dan is het Rinat Akhmetshin. Als oud-KGB'er, bedreven in contraspionage, heeft hij de afgelopen jaren zijn werk gemaakt van het verzamelen van informatie. Al noemt hij zichzelf lobbyist, met Washington als uitvalbasis, met de hele wereld als zijn werkterrein en een machtig en rijk netwerk als werkgever.

Dus als zo'n Rus ineens opduikt in de entourage van de Amerikaanse president Donald Trump, dan gaan de alarmbellen af. Akhmetshin bevestigde afgelopen weekend zelf dat hij zich in juni 2016 bij de Trump Tower in New York meldde voor een ontmoeting met de zoon van Donald Trump en een Russische advocate.