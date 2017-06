Trump president Plus

Hoe een onzorgvuldig Ruslandverhaal drie CNN-journalisten de kop kostte (en zo in kaart van Trump speelt)

CNN, dat door president Trump steeds wordt afgeschilderd als 'nepnieuws', is hard onderuitgegaan met een verhaal over het Rusland-schandaal. Drie journalisten, onder wie twee Pulitzer-winnaars, hebben ontslag genomen nadat het artikel was teruggetrokken omdat het niet voldeed aan de 'CNN-criteria'. De omroep heeft nu in allerijl de regels aangescherpt voor de berichtgeving over de Russische bemoeienis met de presidentsverkiezingen.