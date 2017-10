Hoe de 'veermannen' van Agadez zonder werk kwamen te zitten met slechts een EU-fooitje ter compensatie

Tot vorig jaar was mensensmokkel in Niger legaal. De 'veermannen' van Agadez betaalden zelfs belasting. Nu zijn ze werkloos en van de beloofde EU-miljoenen zien ze niets.

Bachir Amma (38) wist niet wat hem overkwam toen zijn pick-up met migranten vorig jaar september voor het eerst werd tegengehouden bij het checkpoint buiten Agadez. "Ik dacht dat het een grap was, dat de agenten meer smeergeld wilden. Maar nee, de volgende week gebeurde het weer en de week erna ook. Begin dit jaar heb ik het voor gezien gehouden."

Amma, een potige ondernemer die zich op krukken voortbeweegt vanwege een handicap, verdiende jarenlang goudgeld aan het vervoer van Afrikaanse migranten naar Libië en vandaar naar Europa. Maar nu Niger onder druk van de Europese Unie mensensmokkel strafbaar heeft gesteld, is de lol eraf. Honderden handelaren zoals hij zijn gearresteerd, auto's zijn in beslag genomen, corrupte ambtenaren ontslagen. Alleen waaghalzen of criminele bendes begeven zich nog in de woestijn om migranten over de grens met Libië of Algerije te zetten.