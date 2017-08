Hitte wakkert bosbranden in Tunesië en Algerije aan

Tot dusver is meer dan 7.700 hectare bos verwoest. De autoriteiten registreerden meer dan 360 branden in het noorden van het Afrikaanse land. Lokale media spreken van minstens een dode en meer dan 30 gewonden door de branden.



Aanhoudende hoge temperaturen van boven de 40 graden bemoeilijken de bluswerken. In Tunesië werden meerdere personen wegens brandstichting opgepakt, aldus premier Youssef Chahed. In de westelijke regio rond Jendouba zijn meer dan 30 branden uitgebroken. Donkere rookwolken overschaduwen er de boomrijke valleien van de bij toeristen populaire regio, waar in de zomermaanden veel Tunesiërs en Algerijnen hun vakantie doorbrengen.