Hevige bosbranden in zuiden Frankrijk

In het dorp Mirabeau werden honderd inwoners geëvacueerd. Tientallen paarden in een stal zijn naar een veilige plek gebracht. Het dorpje Bastidonne in de regio Vaucluse werd het zwaarst getroffen, hier ging 600 hectare bos in vlammen op.



Een deel van de snelweg A51 is afgesloten en dat geldt ook voor de spoorlijn tussen Briançon en Marseille. Volgens de ANWB gaat het om de A51 tussen Pertuis en Manosque en om de A51 tussen Manosque en Saint-Paul-lès-Durnace.