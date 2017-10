Het uitstel van Puigdemont ruikt naar afstel, maar is geen eindpunt

Bart Eeckhout is opiniërend hoofdredacteur.

Zelfbeschikking is een hoog goed. Kosovaren, Koerden of Tibetanen kunnen getuigen dat de wereldgemeenschap lang niet altijd consequent omspringt met dit nochtans door de Verenigde Naties erkend principe. Geopolitiek en consequentie zijn dan ook begrippen die zelden in dezelfde zin vallen.

Niettemin mogen ook de Catalanen aanspraak maken op zelfbeschikking, als zij dat met een overtuigende meerderheid vragen.

Of die meerderheid van de Catalanen ook echt en wel meteen een onafhankelijke, eigen staat wil, is een andere kwestie. Het enige zinnige antwoord dat daarop te geven valt, is dat we het niet weten.

Het is denkbaar dat de Catalanen het zelf ook niet zo heel zeker meer weten. Bij de jongste verkiezingen koos minder dan de helft voor een separatistische partij. De opkomstcijfers van het referendum en manifestaties voor en tegen bieden geen helder uitsluitsel.