Het Lekke Huis: hoe kwamen Trump Jr.'s mails bij de New York Times?

Na de onthulling van The New York Times zag Trump Jr. zich gedwongen de hele e-mailwisseling vrij te geven. De vraag is: hoe kwamen de mails bij de krant terecht? Wie zit er, nota bene in het hoofdkwartier van de president, achter die lekken naar de pers of, zoals Trump het zou noemen: de 'fake media'?