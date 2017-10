Hervorming Italiaanse kieswet werpt dam op tegen Vijfsterrenbeweging

In het Italiaanse parlement is vanavond een nieuwe kieswet gestemd met het oog op de parlementsverkiezingen die begin 2018 zullen plaatsvinden. De Vijfsterrenbeweging (M5S), de populistische oppositiepartij, voelt zich benadeeld door de hervorming. De wettekst moet wel nog door de Senaat raken.

In het huidige systeem werden de politici met de meeste stemmen en de politici op de lijsten met de meeste stemmen verkozen. In het nieuwe voorstel, van de hand van de Ettore Rosato, worden voornamelijk de partijcoalities bevoordeeld. En dat speelt niet in de kaart van M5S, die weigert om allianties aan te gaan. De centrumlinkse regeringspartij Partito Democratico (PD) en de rechtse oppositiepartijen Lega Nord en Forza Italia, van Silvio Berlusconi, stemden voor de hervorming.



De hervormde kieswet speelt in de kaart van de traditionele partijen die sterk lokaal verankerd zijn. Iets wat M5S, die enkele weken terug de 31-jarige Luigi Di Maio heeft aangesteld als nieuwe voorzitter, niet is. De Vijfsterrenbeweging opgericht door komiek Beppe Grillo telt voornamelijk onbekende kandidaten die na een verkiezing op de partijwebsite zijn aangeduid.



De Vijfsterrenbeweging haalde in de laatste peiling 27 procent en gaat daarmee schouder aan schouder met de PD. Forza Italia en Lega Nord zouden elk ongeveer 14 procent van de stemmen binnen halen.



Het is al de vierde keer in iets meer dan 20 jaar dat de kieswet wordt hervormd in de hoop wat stabiliteit te brengen in het Italiaanse politieke systeem.