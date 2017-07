Heldhaftige hond redt meisjes na blikseminslag

Volgens de politie in Beaver County rende de hond na de inslag terug naar de kampeerplaats waar de rest van de familie was achtergebleven. Familieleden volgden het dier daarop naar de bewusteloze meisjes. De krant Deseret News berichtte dat een helikopter die toevallig in het gebied was voor een biologische studie de zwaargewonde kinderen naar het ziekenhuis vloog

De meisjes werden later overgebracht naar het kinderziekenhuis in Salt Lake City, ongeveer 321 kilometer ten noorden van Beaver. De toestand van het 8-jarige meisje is kritiek. De 16-jarige is zwaargewond, maar in stabiele conditie. De camping, die vooral populair is vanwege het weidse en ruige terrein, ligt op zo'n 3000 meter hoogte. Het Amerikaanse weerstation waarschuwt dat de kans op een blikseminslag op die hoogte wordt verhoogd, en dringt er dan ook op aan om open terrein zo veel mogelijk te vermijden. "Het is echt een zeer gevaarlijke situatie", aldus meteoroloog Randy Graham. De autoriteiten hebben het ras van de hond niet bekendgemaakt.