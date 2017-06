Handvol IS-jongeren palmen Filipijnse stad Marawi in. Hoe kan dat?

Zelfs een Filipino heeft een tolk nodig om met de inwoners van Marawi te kunnen praten. Om ze daadwerkelijk te begrijpen, is heel wat meer nodig. Het is een eigengereid volk, dat er prat op gaat dat de stad in de honderden jaren van haar bestaan nooit is veroverd. Zelfs de Spaanse conquistadores brandden er hun vingers niet aan. Dat nu een handjevol IS-getrouwe jongelui uitgerekend deze stad heeft veroverd, en er nu al drie weken bittere veldslagen voert met het Filipijnse leger, snappen zelfs de Maranaos, zoals de inwoners van de stad zich noemen, niet.