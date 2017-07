Hand en stuk van been gevonden op Mont Blanc

Op 24 januari 1966 storrte een Air India Boeing 707 op weg naar New York vanuit Bombay neer in de buurt van de top van de Mont Blanc. 117 mensen kwamen om. Een ander Air India toestel stortte ook neer in de buurt van de top in 1950. Daarbij kwamen 48 mensen om het leven.

Roche, die het gebied al maanden uitkamt op zoek naar overblijfselen, nam na zijn vondst contact op met de hulpdiensten in Chamonix die de resten per helikopter naar experten brachten voor verder onderzoek.



Stephane Bozon van de plaatstelijke gendarmerie zegt dat de resten waarschijnlijk niet van dezelfde persoon afkomstig zijn.



Tien dagen geleden werden op een smeltende gletsjer in de Zwitserse Alpen nog de bevroren lichamen gevonden van een echtpaar dat 75 jaar geleden verdween. Met een DNA-test kon men het koppel identificereren. Het ging om Marcelin Dumoulin, een 40-jarige schoenmaker, en zijn vrouw Francine, een 37-jarige leerkracht. Het koppel ging in 1942 de koeien melken op een weide in het Zwitserse kanton Wallis en kwam nooit meer terug.