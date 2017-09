Hamas wil verzoening met Fatah: verkiezingen op komst in Gazastrook?

Het islamistische Hamas meldde het nieuws zelf. Hamas is bereid het gesprek aan te gaan over de samenstelling van een 'verzoeningsregering' - waarbij het de controle over Gaza opgeeft - en de organisatie van nieuwe parlementsverkiezingen.

Abbas en de Palestijnse Autoriteit zijn al sinds 2007 in conflict met Hamas, nadat de islamistische organisatie de controle veroverd had over de dichtbevolkte landstrook nabij de Israëlisch-Palestijnse grens. Tot op heden draaiden pogingen tot verzoening of het vormen van een regering van nationale eenheid voor beide Palestijnse gebieden uit op een mislukking.

Concreet zegt Hamas het administratieve orgaan dat Gaza bestuurt te willen ontbinden. Een consensusregering moet dan de macht uitvoeren. De gesprekken met Fatah zouden dan onder Egyptische bemiddelingen plaatsvinden.