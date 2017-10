Hamas gaat na tien jaar strijd en ruzie akkoord met overdracht macht in Gaza

De radicale Palestijnse beweging Hamas en Fatah hebben een akkoord bereikt over politieke verzoening en een machtsoverdracht in Gaza. De rivaliserende organisaties maken deze middag bekend dat ze na jarenlange onmin de strijdbijl begraven. Onderhandelingen waren sinds begin deze week gaande in Caïro om de eenheid onder de Palestijnen in Gaza en de Westbank te herstellen.

Hamas-leider Ismail Haniyeh maakte het akkoord vandaag bekend. Op een persconferentie in de Egyptische hoofdstad zal bekend worden gemaakt wat beide partijen precies zijn overeengekomen.



"Wij feliciteren het Palestijnse volk met dit verzoeningsakkoord", aldus Hamas-woordvoerder Hazem Qassem. "Wij zullen alles doen om een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van ons volk mogelijk te maken."



Fatah, de grootste Palestijnse organisatie, verloor in 2007 de strijd om Gaza na gevechten met Hamas. Vanaf toen had de Palestijnse president Mahmoud Abbas alleen nog de controle over de Westelijke Jordaanoever. De onderhandelingen in Caïro werden mogelijk gemaakt nadat Hamas er onlangs mee akkoord was gegaan om de macht in Gaza weer over te dragen aan de door Fatah gesteunde en gedomineerde Palestijnse regering, de Palestijnse Autoriteit.

Egypte maakte door bemiddeling het akkoord mogelijk. Op grond van de deal zullen zo'n drieduizend strijders van Hamas worden opgenomen in de politiemacht van Gaza. Tijdens de gesprekken in Caïro werd verder besproken hoe de machtsoverdracht precies zal plaatsvinden. Beide bewegingen hopen dat het akkoord een einde zal maken aan de geïsoleerde positie van Gaza en de slechte economische situatie in het gebied.

Crisis rond Qatar

Photo of the Day: Palestinian Hamas policemen take part in military training at police academy in Khan Younis, southern Gaza Strip, Sept. 27 pic.twitter.com/QcbVCdv6HE — Al-Monitor(@ AlMonitor) Thu Sep 28 02:00:00 CEST 2017 Veiligheidspersoneel van de Palestijnse Autoriteit zal de grensovergangen met Egypte en Israël overnemen. Dit moet beide landen aanmoedigen de strenge grenscontroles en de beperking van de in- en uitvoer van goederen te versoepelen. Vorige week bezocht de Palestijnse premier Rami Hamdallah Gaza voor het eerst in twee jaar om het akkoord mogelijk te maken.



Ondanks het akkoord blijft Hamas de machtigste gewapende Palestijnse beweging. Het heeft zo'n 25.000 goed bewapende strijders die sinds 2008 drie oorlogen met Israël hebben uitgevochten in Gaza. De stap van Hamas is mede mogelijk gemaakt door de crisis rond Qatar, de belangrijkste donor van de beweging. Het Golfstaatje wordt al maanden getroffen door een blokkade van de buurlanden vanwege de banden met Iran en omdat het 'terreurbewegingen' in het Midden-Oosten zou steunen. Hamas dreigde hierdoor politiek en financieel geïsoleerd te raken.

Egypte was de afgelopen jaren betrokken bij diverse pogingen om beide organisaties met elkaar te verzoenen zodat een eenheidsregering kan worden gevormd. In 2014 bereikten ze hierover een akkoord maar Hamas bleef regeren over Gaza.