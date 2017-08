Half miljoen mensen op betoging tegen terreur in Barcelona

Vooraan in de betoging (na een spandoek met de slogan 'no tinc por' of 'ik heb geen schrik' in het Catalaans) liepen vertegenwoordigers van de diensten die zich na de aanslagen als eersten om de slachtoffers bekommerden: politieagenten, brandweerlui, dokters, taxichauffeurs, winkeliers en bewoners van de Ramblas.



Achter hen liepen de Spaanse koning Felipe VI en vooraanstaande politici, zoals premier Mariano Rajoy, oppositieleider Pedro Sánchez, de Catalaanse president Carles Puidgemont, leiders van verschillende van de 17 Spaanse autonome regio's en de burgemeester van Madrid.



Hun aanwezigheid toonde dat men de communautaire spanningen tussen Catalonië en de rest van Spanje geen rol wou laten spelen en het land zich als eenheid tegen terreur en voor de vrede wou uitspreken. Op 1 oktober zal er in weerwil van de regering een referendum plaatsvinden over de Catalaanse onafhankelijkheid.



Tijdens de vredesmars waren veel Catalaanse onafhankelijkheidsvlaggen te zien, naast enkele Spaanse vlaggen, wat een zeldzaam fenomeen is in Barcelona. Ook verschenen er vlaggen waarop te lezen stond 'jullie oorlogen, jullie doden', waarmee men wou oproepen tot een einde aan de wapenhandel.



Al bij al was de sfeer van de betoging er een van warmte en solidariteit. Vele mensen hadden witte, rode en gele rozen vast, de kleuren van Barcelona.