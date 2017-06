Half miljoen gevluchte Syriërs zijn weer thuis

De meeste terugkeerders komen uit de steden Aleppo, Hama, Homs en de hoofdstad Damascus. Dat ze durven terug te keren, geeft nog eens aan dat de veiligheidssituatie in delen van het land is verbeterd. Een woordvoerder van de UNHCR spreekt van "een significante trend en aanzienlijke aantallen".



Meer dan 5 miljoen op de vlucht

Volgens gegevens die de UNHCR eerder naar buiten bracht, zijn meer dan 5 miljoen Syriërs op de vlucht geslagen door de burgeroorlog in hun land. Veruit de meesten verblijven in buurlanden. Bijna 3 miljoen Syriërs zitten in Turkije. Het kleine Libanon herbergt officieel een miljoen Syrische vluchtelingen, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk een stuk hoger aangezien lang niet iedereen is geregistreerd.



In de Europese Unie vroegen vorig jaar 334.830 Syriërs asiel aan volgens cijfers van Vluchtelingenwerk Nederland.