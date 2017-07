Haïti wil na meer dan 20 jaar weer eigen leger

De overheid van Haïti heeft een campagne opgestart om weer een eigen leger te vormen. De voormalige president Jean-Bertrand Aristide ontbond het vorige leger van de eilandstaat in 1995 na een militaire staatsgreep.

De overheid wilde aanvankelijk 500 mannen en vrouwen rekruteren die kunnen ingeschakeld worden bij natuurrampen en die kunnen patrouilleren langs de grenzen, maar omwille van budgettaire redenen, zal het uiteindelijke aantal teruggeschroefd worden. "We wachten op de stemming over het budget om te bepalen hoeveel we er uiteindelijk zullen rekruteren," vertelde minister van Defensie Hervé Denis aan Reuters.



Het ministerie van Defensie deelde mee dat mannen en vrouwen tussen 18 en 25 die afgestudeerd zijn aan de middelbare school, zich kandidaat kunnen stellen.

Terugtrekking blauwhelmen De aankondiging komt er na de bekendmaking dat de VN-missie zich in oktober uit Haïti zal terugtrekken. De missie werd in 2004 opgestart na een tweede coup tegen Aristide. In april deelde de VN-veiligheidsraad mee dat de aanwezige blauwhelmen het land zouden verlaten. Enkel een kleine politiemacht zou achterblijven om de Haïtiaanse politie te helpen.

"Geen budget" Het vertrek van de VN wakkerde het debat over de vraag of Haïti een eigen leger nodig heeft weer aan. Veel politici argumenteerden dat het werkgelegenheid voor jongeren zou creëren. Volgens critici zou het beperkte budget van het eiland echter beter geïnvesteerd worden in de nationale politiemacht die ongeveer 15.000 leden telt.



"Haïti heeft geen leger nodig," zegt Mario Joseph, een mensenrechtenadvocaat en een van Aristides advocaten. "We moeten het weinige geld dat Haïti heeft rationeel gebruiken... Haïti kan niet eens voor de politie instaan met het nationale budget."

Gruweldaden Jean-Bertrand Aristide ©AP Een leger zou overigens snel gepolitiseerd kunnen worden en een wapen worden in handen van de minister of president, klonk het ook. Doorheen de geschiedenis is het leger van Haïti door autoritaire presidenten immers meermaals ingezet om afwijkende politieke meningen de kop in te drukken.



Nadat de eerste democratisch verkozen president van het land Jean-Bertrand Aristide in 1991 werd afgezet tijdens een militaire staatsgreep, begingen soldaten en paramilitaire strijdkrachten talloze gruweldaden. In de daaropvolgende drie jaar, zouden naar schatting 4000 mensen door hen vermoord zijn.