Gruwel ten top in eindstrijd om Mosoel

Het offensief van de Iraakse troepen op de Noord-Iraakse stad Mosoel is al maanden bezig, maar het slotoffensief is ingezet. Deze, of ten laatste volgende week, zouden de gevechten tot een einde moeten komen.

IS heeft op dit moment nog enkele historische wijken in handen, de rest is al bevrijd. Het grondgebied dat de troepen van Islamitische Staat nog bezetten is kleiner dan twee vierkante kilometer. Het gaat om een gebied op de westelijke oevers van de Tigris. Dit weekend zijn volgens berichten van de VN honderden burgers omgekomen bij de bestorming van de oude stad.