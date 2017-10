Grote overwinning voor onbekende activisten

De Nobelprijs voor de Vrede is toegekend aan een organisatie die zich inzet voor het uitbannen van alle kernwapens. Niet toevallig op het moment dat de dreiging van een nucleair conflict groter is dan ooit sinds de Cubacrisis.

In het kantoortje in Genève van de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) schoot gisteren iets na 11 uur de kurk van de champagnefles. In Oslo had het Nobelcomité zojuist de naam van de winnaar 2017 bekendgemaakt.

Nadrukkelijk verwees voorzitter Berit Reiss-Andersen naar Noord-Korea als voorbeeld van 'het reële gevaar' dat meer landen kernwapens proberen te bemachtigen. "We leven in een wereld waar het risico dat kernwapens worden gebruikt lange tijd niet zo groot is geweest", zei ze. Russische diplomaten meldden dat Noord-Korea een nieuwe nucleaire test voorbereidt.