Grote gasdeal met Iran ter waarde van 4,8 miljard dollar kan worden getekend

Met de deal is een bedrag van 4,8 miljard dollar gemoeid. Afgelopen november sloten de partijen al een overeenkomst over de hoofdlijnen. Het Iraanse olieministerie liet zondag weten dat de formele afronding voor maandag op de agenda staat. Daarvoor zal onder meer Total-topman Patrick Pouyanné naar Iran overvliegen.



Het akkoord is bedoeld om de grote gasreserves van Iran meer in ontwikkeling te brengen en de productie op te voeren. Iran probeert al een tijdje grote oliemaatschappijen te bewegen om te investeren in zijn olie- en gasvelden.



Sinds de sancties begin vorig jaar zijn opgeheven is de olieproductie in Iran ook al met ongeveer een derde toegenomen. Anderzijds is de positie van Washington tegenover Teheran sinds het aantreden van president Donald Trump wel grondig gewijzigd. De Amerikaanse Senaat stemde recentelijk nieuwe sancties tegen Iran, maar het Huis van Afgevaardigden moet daar nog mee instemmen.