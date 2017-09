Grote confrontatie in Borgerhout vermeden

De politie had opgevangen dat jongens van Oost-Europese afkomst uit waren op wraak na een eerder incident waar beide groepen bij betrokken waren.



"Zaterdag rond 15 uur zagen we via de camera's dat er zich twee grote groepen aan het vormen waren in het Park Spoor Oost en aan het Terloplein. Een aantal jongeren droeg wapens. Eén jonge kerel leek iets in de hand te hebben dat op een bijl leek. De politie werd massaal ter plaatse gestuurd om een gewelddadig treffen te vermijden", zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert.



De jongeren stoven bij het zien van de politie uiteen. Een jongen van 13 die gekend was bij de politie, bleek een musketon met verborgen vouwmes op zak te hebben. In de omgeving van de Terlostraat werden een 16-jarige en een 14-jarige opgepakt. De jongemannen van 14 en 16, die op de camerabeelden met de bijl in de weer waren, werden ook opgepakt. Een van hen was eveneens al gekend. De bijl, die achter een container verstopt was, werd in beslag genomen. De vijf jongeren werden bestuurlijk aangehouden voor openbare ordeverstoring.