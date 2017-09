Grote bedrijven zetten in op elektrisch rijden

Ook wanneer een taxi wordt besteld of een auto wordt gehuurd, zal dit een elektrische variant moeten zijn. Verder beloven de bedrijven werk te maken van het inrichten van infrastructuur zoals het plaatsen van voldoende laadpalen. Verder zullen medewerkers actief worden ingelicht over de mogelijkheden van elektrisch rijden, waarbij ook de kosten van de overstap van een benzine of dieselauto naar een elektrisch model naar beneden worden gebracht.



De firma's hebben de afspraken vastgelegd in mobiliteitsinitiatief EV100. Volgens de oprichters is het vooralsnog het enige zakelijke initiatief dat het rijden met elektrische voertuigen stimuleert. Ze benadrukken dat de helft van de auto's op de wegen in bezit zijn van bedrijven.