Grootste bosbrand ooit in Canadese provincie Brits-Columbia

Negentien brandhaarden hebben een vuurzee veroorzaakt op het Chilcotin Plateau van meer dan 467.000 hectare, over een lengte van 130 kilometer, aldus de brandweer. Meer dan vierhonderd brandweermannen proberen het vuur onder controle te krijgen. Er zijn geen grote steden door de branden bedreigd, maar verschillende landelijke dorpen in de Cariboo-regio worden geëvacueerd, aldus CBC nog.



Noodtoestand

Sinds 1 april hebben in Brits-Columbia al 1.031 branden plaatsgevonden, die in totaal 900.000 hectare land hebben verwoest. Dat maakt van dit seizoen het ergste bosbrandseizoen ooit in de provincie. Het vorige record dateert van 1958, toen 855.000 hectare in vlammen opging.



De autoriteiten hebben de noodtoestand, die in heel Brits-Colombia geldt, verlengd tot 1 september.