Grootmeester William Lombardy: geschaakt door een hogere macht

William ­Lombardy in zijn gloriejaren. "Hij was een natuurtalent."

Vreedzaam in de Heer ontslapen is William Lombardy. De schaakvirtuoos koos ervoor priester te worden en vervolgens zijn kap over de haag te gooien. Zijn roepnaam Bill zou hij een leven lang verafschuwen.

Hij groeide op in de Bronx, als zoon van een schoonheidsspecialiste en een horecabaas, die ondanks hun harde werk moeite hadden om de eindjes aan elkaar te knopen. Zijn kamer was zo slecht geïsoleerd dat hij er vaak zat te rillen. “Ik denk dat we er vlees in konden bewaren”, grapte hij eens. “Als in een koelkast.”

Doorheen de witte en de zwarte vlakken, tussen rokade en schaakmat, schemerde iets wat een roeping genoemd wordt

Geen milieu, kortom, waar schaak gespeeld werd. Hij kwam in contact met de nobele denksport toen hij 9 jaar was. Een oudere buurjongen leerde hem de regels, op zoek naar iemand die hij makkelijk kon verslaan. Viel dat even tegen; de kleine William bleek een verdomd taaie tegenstander. Al vlug overtroefde hij volwassenen in diverse parken in de stad. “Hij was een natuurtalent”, zegt een schaakmeester die hem in zijn gloriejaren gekend heeft. “Altijd vond hij wel een manier om zich te bevrijden uit de hachelijkste situaties.”