Groot winkelcentrum in Moskou ontruimd na bommelding

Het Aviapark in Moskou, een van de grootste shoppingcentra in Rusland, is vanavond ontruimd na een bommelding. Zowat 6.000 mensen werden in veiligheid gebracht. Dat heeft het nieuwsagentschap Interfax bericht op basis van veiligheidsbronnen.

Een anonieme beller waarschuwde voor een bom. Daarop werden alle winkels in het centrum in het noordwesten van de hoofstad gesloten. Speurders doorzochten met honden het complex van 400.000 vierkante meter. Over de vondst van een explosief is niet meteen iets bekend.