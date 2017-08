Groot stuk Amazonewoud gaat onder de bijl: "Ergste aanval in 50 jaar"

Share 46.000 vierkante kilometer wordt gepakt, dat is een gebied groter dan België

Het Renca-reservaat in het noorden is sinds 1984 beschermd, maar wordt nu opengesteld voor mijnbouw. Zo legt de Braziliaanse regering de weg open voor de winning van goud, ijzer en andere kostbare mineralen onder de grond. Dat meldt de Britse omroep BBC.



Het Amazonewoud is 5,5 miljoen vierkante kilometer groot en strekt zich uit over negen landen. Ongeveer 60 procent daarvan ligt in Brazilië. Het gebied dat wordt opgeofferd, heeft een oppervlakte van 46.000 vierkante kilometer. Dat is groter dan België.