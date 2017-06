Groot-Brittannië met klamme handjes naar de onderhandelingstafel

Officieel zijn de doelstellingen van de Britten duidelijk: brexit betekent brexit, heeft premier Theresa May begin dit jaar al uitgelegd: het verlaten van de douane-unie en de gemeenschappelijke markt, om vervolgens een nieuwe handelsovereenkomst met de Europese Unie te sluiten. Geen akkoord is beter dan een slecht akkoord. Voor de eindafrekening, de rechten van EU-burgers en de ‘Ierse grens’ zullen pragmatische oplossingen worden gevonden. Over anderhalf jaar moet alles afgerond zijn.