Gouverneur Guam verdedigt Trump: "Pestkop kan je alleen stoppen door hard te slaan"

Die pittige uitspraak leverde hem nogal wat kritiek op in diplomatieke kringen. Zo vroeg de Chinese president Xi Jinping hem om "woorden en daden te vermijden die de spanning verergeren", maar volgens Calvo was de reactie gepast. "Iedereen die naar de lagere school is geweest begrijpt wat een pestkop is. De Noord-Koreaanse leider is een pestkop met erg krachtige wapens, een pestkop die we moeten benaderen met een harde hand", klonk het vandaag. De kritiek op Trump is dan ook "onjuist".



Volgens de gouverneur is de retoriek van Trump vergelijkbaar met die van zijn voorganger Barack Obama. Die zei vorig jaar nog dat de VS "uiteraard het arsenaal hebben om Noord-Korea te kunnen vernietigen". "De ene president zegt het op de ene manier, kalm en beredeneerd en met een punt. De andere spreekt over vuur en woede met een uitroepteken, maar de boodschap is dezelfde", meent Calvo.