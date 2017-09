Goudzoekers botsen op leden van geïsoleerde Amazone-stam: "Daarna volgde een bloedbad"

Volgens FUNAI, het Braziliaanse overheidsdepartement voor inheemse zaken, schepten de goudzoekers in een bar nabij de grens met Colombia op over het bloedbad dat ze hadden aangericht. Ze zwaaiden met een roeiriem die toebehoorde aan de stam. Ze zouden ongeveer tien leden hebben omgebracht tijdens de meedogenloze slachting.



"Het was onbeschaamde cafépraat", zei Leila Silvia Burger Sotto-Maior van FUNAI. "Ze pochten zelfs over het feit dat ze de lichamen in stukken hadden gesneden en in de rivier gegooid." De goudzoekers claimden dat "ze moesten doden om zelf niet gedood te worden".



Het bloedbad zou vorige maand hebben plaatsgevonden. FUNAI ondervroeg enkele getuigen in het stadje waar de bar zich bevond en diende vervolgens klacht in bij de politie. "Er zijn alvast heel wat aanwijzingen en getuigenverklaringen maar dit alles moet nog bewezen worden", aldus Sotto-Maior.



Pablo Luz de Beltrand, de federale onderzoeksrechter die belast is met de zaak, kon vooralsnog weinig details vrijgeven omdat het onderzoek nog volop loopt.



Het bloederige incident zou zich hebben afgespeeld in de Javari vallei, het tweede grootste inheemse reservaat van Brazilië. "Het gaat om een uitgestrekt territorium dat moeilijk toegankelijk is", verklaarde de onderzoeksrechter. "Deze stammen zijn erg geïsoleerd. Het is dus een zeer moeilijke klus en alle overheidsdepartementen zullen goed moeten samenwerken om dit onderzoek tot een goed einde te brengen."



Eveneens in februari van dit jaar zou er zich een gelijkaardig incident in die regio hebben voorgedaan. Dat onderzoek loopt ook nog.



"Indien het onderzoek de eerdere verklaringen van getuigen bevestigt, dan vindt er een ongeziene genocide plaats waarbij geïsoleerde inheemse stammen worden uitgemoord", verklaarde Sarah Shenker van mensenrechtenorganisatie 'Survival International'. "De Braziliaanse regering faalt volledig in het beschermen van deze mensen."