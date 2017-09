Google in beroep tegen Europese miljardenboete

Europa legde de internetreus in juni een recordboete op omdat hij de dominante marktpositie van zijn zoekmachine heeft misbruikt om zijn eigen online shoppingdienst Google Shopping te bevoordelen. Het Hof bevestigt dat Google wel degelijk in beroep gaat, maar geeft geen verdere details. De Europese Commissie is in elk geval van plan "haar beslissing in de rechtbank te verdedigen", reageerde een woordvoerder.



Het bedrijf voelt zich mogelijk gesterkt door de uitspraak van het EU-hof vorige week in de zaak tegen Intel. Brussel legde de chipfabrikant in 2009 een boete van ruim 1 miljard euro op omdat het bedrijf misbruik maakte van zijn machtspositie op de markt voor microprocessoren. Die zaak moet terug naar het Gerecht, een lagere instantie van het Hof, dat destijds niet alle argumenten van Intel zou hebben geanalyseerd.



De Amerikaanse internetgigant startte in 2004 met een dienst waarop consumenten online producten en prijzen kunnen vergelijken. Google Shopping deed het aanvankelijk niet zo goed, maar volgens de Commissie veranderde Google vanaf 2008 het geweer van schouder en begon zijn shoppingdienst systematisch een prominente plaats bij de zoekresultaten te geven. Tegelijkertijd werden de rivaliserende shoppingdiensten naar de achtergrond verwezen. Het gesjoemel leverde Google een recordboete van 2,4 miljard euro op van Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager.



Intussen loopt in Brussel nog een onderzoek naar andere Google-praktijken rond het mobiele besturingssysteem Android. Zo zou de internetgigant fabrikanten en operatoren verplichten apps te installeren op smartphones of tablets die door Google ontwikkeld zijn.