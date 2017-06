Golfstaten beperken luchtembargo tot Qatarese maatschappijen

Saoedi-Arabië en Bahrein publiceerden identitieke persberichten over het embargo. Dat is in voege sinds Riyad, Abu Dhabi en Manama op 5 juni de betrekkingen met Qatar hebben verbroken. Zij beschuldigen Qatar van het steunen van terrorisme.



"Het is alle luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigen geregistreerd in Qatar verboden om te landen in de luchthavens of door het luchtruim te passeren van de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië en Bahrein", staat in de persberichten. De maatregel is niet van toepassing op luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigen die niet geregistreerd zijn in Qatar.



"Illegale blokkade"

Voor privétoestellen en chartervluchten naar of uit Qatar, moet weliswaar 24 uur op voorhand een aanvraag gebeuren voor de transit door elk van de drie landen. Daarbij is een lijst met de namen en nationaliteiten van de bemanningsleden en passagiers vereist, net als een omschrijving van de cargo aan boord.



De nuance over het embargo volgt op eerdere kritiek van de topman van Qatar Airways. Akbar al-Baker had immers de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO opgeroepen om te reageren tegen het embargo dat landen uit het Midden-Oosten hebben opgelegd aan Qatar. Volgens al-Baker gaat het om een "illegale blokkade" die in overtreding is met het internationaal verdrag over burgerluchtvaart.