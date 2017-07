Golf arrestaties in door Israël bezet gebied

Aanleiding voor de golf arrestaties zijn de onlusten waarbij de afgelopen dagen drie Palestijnen zijn gedood en honderden gewond geraakt. Bij een aanslag op joodse kolonisten in bezet Palestijns gebied vielen nog drie doden onder Israëli's.

De Palestijnse president Abbas heeft vrijdagavond naar aanleiding van de onlusten alle contacten met de bezetter afgekapt, inclusief contacten met Israëlische autoriteiten over veiligheidskwesties. De Israëlische minister van Defensie Lieberman zei zondag daar niet van onder de indruk te zijn.

De onlusten zijn begonnen, nadat een week geleden drie Palestijnen vlakbij het islamitische Verheven Heiligdom of de Tempelberg Israëlische politieagenten aanvielen voor ze werden doodgeschoten. Israël sloot het heiligdom om metaaldetectors neer te zetten. Het islamitische heiligdom met onder meer de al-Aqsa-moskee is onderdeel van de gebieden die Israël sinds 1967 bezet houdt.

Intussen lijkt Israël wel op zijn stappen terug te komen en de metaaldetectoren te willen vervangen door andere maatregelen. Vraag blijft wel of de moslimgemeenschap vrede zal nemen met die beslissing.

Het Midden-Oostenkwartet - de VS, Rusland, de EU en de VN - roept alle partijen alvast op tot gematigdheid, "de gevoeligheid rond de heilige sites in Jeruzalem indachtig". De VN-veiligheidsraad komt aanstaande maandag met spoed bijeen om het opflakkerend geweld in het gebied te bespreken.