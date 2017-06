Gezin krijgt stinkdier in huis: "Alles weggegooid, zeven maanden schoongemaakt"

Scott Gray, buur van het getroffen gezin uit Latrobe, Pennsylvania, verklaart dat het stinkdier via een hondenluik het huis was binnengedrongen. Drie uur lang zat het stinkdier in huis, samen met de honden van het gezin, en sproeide in elke kamer zijn weerzinwekkende geur.



Speelgoed, meubelen, toestellen, alles moest weg. Het huis moest tot het houten geraampte gestript worden om de stank weg te krijgen. In tussentijd woonde het gezin in een appartementje vlakbij. Totnogtoe gaven ze 30.000 euro uit aan de schoonmaak.