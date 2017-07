Geweld neemt toe in Rio: app registreert vuurgevechten

Mirakelbaby

Het aantal moorden in de staat Rio is de voorbije vijf maanden met 11 procent gestegen in vergelijking met vorig jaar, wat het totaal op 2.329 brengt.

Ook het aantal mensen dat in dezelfde periode door de politie is vermoord tijdens vuurgevechten is sterk toegenomen: met liefst 50 procent, wat het totaal op 480 brengt.

Een triest dieptepunt kwam er vorige week, toen een verdwaalde kogel een zwangere vrouw raakte. Haar kind vecht voor zijn leven, maar zij is intussen stabiel. Het wordt een mirakel genoemd dat de baby nog in leven is. Hij is deels verlamd, maar de dokters denken dat er beterschap mogelijk is.