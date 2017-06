Getuigen over de brand: "Mensen schreeuwden, een vrouw hield haar baby uit het raam. Verschrikkelijk"

Honderden Londenaren staan vanochtend rondom het brandende flatgebouw in de wijk Kensington. Sommigen zijn vannacht aan ontsnapt aan de allesverzengende vuurzee, anderen vrezen voor de bewoners die nog vastzitten in het gebouw. Getuigen zeggen nooit zo'n gruwel gezien te hebben en spreken over taferelen uit een horrorfilm.

Een bewoner van het flatgebouw kijkt naar buiten terwijl de rook uit het raam ontsnapt. ©AFP Jody Martin, een van de eerste hulpverleners, vertelt aan de BBC dat hij bij aankomst tot aan de tweede verdieping kon komen, maar daarna niet meer verder kon door de dichte rook. "Ik zag iemand naar beneden springen en zag een vrouw haar baby uit het raam houden. Het was verschrikkelijk, al het geschreeuw. Ik riep dat iedereen naar beneden moest komen, maar ze antwoordden dat ze hun appartement niet uit konden door de rook."



Andere getuigen zagen lichtflitsen uit de ramen komen, mogelijk mensen die de hulpdiensten probeerden te alarmeren via hun smartphone.



Op de BBC-radio vreest een andere getuige voor slachtoffers. "Mensen zaten vast en konden niet naar beneden komen, zeker vanaf de bovenste verdiepingen. Mensen zijn erin gebleven. Ik zag mensen met mijn eigen ogen naar beneden springen.

Geen brandalarm ©EPA Een van de bewoners van de toren zegt vanmorgen vanuit een opvangcentrum dan weer dat er geen brandalarm afging toen de brand ontstond. "Ik hoorde het rookalarm van mijn buurman, maar sloeg er geen acht op. Toen begon hij te roepen." Volgens de getuige zijn er veel bewoners die "niet konden ontsnappen".



Een andere man vertelt aan de krant over het laatste contact dat hij had met zijn schoonbroer. "Ik vroeg hem om naar buiten te gaan, maar dat kon hij niet. Hij zei dat ze hem hadden aangeraden natte handdoeken aan de deuren te leggen en te wachten, dat ze hem zouden komen zoeken. Het laatste contact dat we hadden was om 2.30 uur (Britse tijd, red), daarna heb ik niets meer van hem gehoord." ©AFP

Geur van plastic Een andere bewoner van de toren vertelt dat hij wakker werd door de "geur van plastic". Tijdens de evacuatie van het gebouw zag hij "mensen op ramen slaan en schreeuwen". "Men had me verteld dat als er ooit een brand zou uitbreken, dat we dan met zijn allen moesten blijven waar we waren."



Veel van de overlevenden waren kritisch over het gebrek aan informatie die ze tijdens de evacuatie kregen, zeiden ze tegen The Guardian. "Er was geen enkele coördinatie", zei een van hen. "De politie is nog niet met ons komen spreken. Het is al vijf uur geleden dat de brand uitbrak. Er zijn hier mensen die geen idee hebben of hun familieleden nog leven." ©AFP