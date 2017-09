Getroffen eilanden maken langzaam balans op na passage orkaan Irma

Terwijl de orkaan Irma vandaag richting het noordwesten trekt, maken de getroffen Bovenwindse Eilanden langzaam de balans op van de verwoestingen. Tot nu toe zijn er tien doden geteld: vier in het Franse deel van Sint Maarten, drie in Puerto Rico, een op Anguilla, een op Barbuda en een op het Nederlandse deel van Sint Maarten. Gevreesd wordt dat het aantal doden nog zal oplopen.

Volgens de Franse premier Édouard Philippe vielen er op Saint-Martin zo'n vijftig gewonden. De materiële schade is aanzienlijk. "Zeker 95 procent van de huizen is beschadigd en 60 procent is onbewoonbaar. De elektriciteit is afgesneden en er is gebrek aan drinkwater en brandstof."

De haven van Sint Maarten. Containers werden als luciferdoosjes op elkaar geblazen door orkaan Irma. ©REUTERS Ook op Sint Maarten is de materiële schade groot. Luchtfoto's en -video's schetsen een somber beeld van wat er overblijft. Paul de Windt, directeur van de krant The Daily Herald op Sint Maarten, zag de orkaan Irma aan zijn eigen ogen voorbijtrekken. "De wind is meedogenloos geweest. Veel daken zijn weggevaagd. Ook van goed gebouwde huizen."

Klimaatverandering Ook de premier van het eilandstaatje Antigua en Barbuda zei dat 95 procent van de huizen op Barbuda is beschadigd. "Compleet verwoest, compleet verwoest", was het weinige dat Browne kon uitbrengen. Zestig procent van de bevolking zou dakloos zijn. De schade zou 125 miljoen euro bedragen. De premier roept op het volledige eiland te evacueren. Het hoofdeiland Antigua bleef over het algemeen gespaard.

Een luchtfoto van Sint Maarten, na de passage van orkaan Irma. De ravage is enorm. ©REUTERS Opmerkelijk: Browne legt de schuld openlijk bij vervuilers. "De klimaatverandering heeft dit soort orkanen mogelijk gemaakt. Vervuilers moeten dringend hun verantwoordelijkheid nemen."

De gouverneur van Puerto Rico, Ricardo Roselló Nevares, liet zich eerder op de dag enigszins opgelucht uit over Irma, omdat de schade niet te vergelijken is met de verwoesting op eilanden ten oosten van Puerto Rico. Later meldde hij dat er toch drie doden waren gevallen. Het Britse eiland Anguilla is volgens meldingen van ooggetuigen "getroffen als door atoombom". Volgens de Britse regering heeft het eiland de "volle laag" van het natuurgeweld gekregen. "De initiële inschatting is dat de schade zwaar en op sommige plaatsen kritiek is." De regering wacht rapporten af om de "volledige omvang van de verwoestingen op te maken". Ook de Britse Maagdeneilanden hebben grote schade geleden, zei staatssecretaris Alan Duncan van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. Op het eiland Montserrat is de schade evenwel "niet zo zwaar als eerst gedacht".

Noordwesten De orkaan, die nog steeds in de zwaarste categorie valt, trok vandaag ten noorden van de Dominicaanse Republiek verder naar het noordwesten, richting de Bahama's en Florida. VN-secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties toonde zich vandaag in een verklaring ontdaan over de slachtoffers en immense schade die Irma heeft veroorzaakt.

2.000 Belgen in gebied Volgens minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders bevinden zo'n 2.000 Belgen zich in het gebied dat getroffen wordt door orkaan Irma. "Voor de Belgen die er op reis zijn, hebben de touroperators al initiatief genomen om hen naar andere hotels te brengen", aldus de minister. Buitenlandse Zaken raadt iedereen af naar de getroffen gebieden te gaan. "Voorlopig zijn er geen aanwijzingen over Belgische slachtoffers, maar het is uiteraard nog te vroeg om uitsluitsel te geven", zegt de minister. De vluchten van Tui Belgium naar de regio zullen de komende dagen gewoon plaatsvinden, zo deelt de reisorganisator mee. Wel werden de reizigers voor Varadero in Cuba (vrijdag) of Miami in Florida (zaterdag) gecontacteerd met het advies om de reis uit te stellen. "Zowat 10 procent is daar ook op ingegaan", aldus Demeyere. Reizigers die dat willen, kunnen hun reis tot 10 september kosteloos omboeken.