Geruchtenmolen draait op volle toeren: maakt Pence zich klaar voor presidentschap?

De vicepresident van Trump heeft volgens de krant een geheime agenda en is met een schaduwcampagne bezig om in 2020 zelf een gooi te kunnen doen naar het presidentschap. "Absurd en lachwekkend", noemde Pence de beweringen. "Het artikel is schandelijk en beledigend tegenover mij, mijn familie en ons team. De beschuldigingen zijn vals en geven nog maar eens weer hoe de media er alles aan doen om ons uit elkaar te drijven."

Opvallend: Pence vroeg wel geen correctie aan The New York Times, wat de speculaties over een mogelijke presidentscampagne alleen maar groter maken. Guardian-columnist Paul Mason durft zelf nog een stap verder te gaan. Volgens hem ligt binnen het jaar Trump buiten en verschijnt Pence dan al ten tonele. Mason schrijft dat vooral het onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller voert wel eens de hele boel in gang kan zetten. "Er doet een scenario de ronde dat Trump Mueller zal proberen te ontslaan, een of meer verdachten van het onderzoek vervolgens immuniteit krijgen en zo eigenlijk alle geheimen bekend worden. Trump dient dan daarna zijn ontslag in of hij wordt afgezet."

De kranten zijn trouwens niet de enige die het over dergelijke ambities van Pence heeft. Vooraanstaande politici zoals Michael Steel, de voormalige voorzitter van het Republican National Committee, lieten zich al ontvallen dat Pence op een dag president zou willen worden. Steele zou zijn cliënten zelfs aanraden om vooral banden met Pence aan te halen, omdat ze zich "moeten voorbereiden op president Pence".

Politiek beest 'President Pence' lijkt nog niet eens zo ondenkbaar. Pence is een ervaren politiek beest dat zichzelf wel weet in de kijker te plaatsen. Zo had hij begin jaren negentig zelfs een eigen radioprogramma The Mike Pence Show en een eigen politieke talkshow op televisie in Indianapolis. "Hij is zeer conservatief, religieus en een echte familieman", beschreef een oud-verslaggever hem. Hij geeft ook niet zomaar op. Toen Pence in 2000 verkozen werd tot Congreslid waren er al twee mislukte pogingen aan vooraf gegaan.

Daarnaast was het een weloverwogen tactische zet van Pence om in 2012 een gooi te doen naar het gouverneurschap in zijn thuisstaat Indiana. De sociaal-conservatief wist maar al te goed dat dat het beste opstapje is naar het Witte Huis. Nu hij er eindelijk is, lijkt het niet uitgesloten dat hij er niet weggaat vooraleer hij de hoogste troon heeft bestegen.



Maar wat voor president zou Mike Pence nu zijn? Hij zou zeker niet beleid voeren als ware een 'bravere broertje' van Trump. De vastberaden Pence is namelijk vooral berucht om zijn de wet over religieuze vrijheid die hij ondertekende als gouverneur van Indiana. Die wet liet zakenmannen uit Indiana toe homoseksuele klanten op religieuze gronden te discrimineren. Op de wet kwam enorm veel protest van homoactivisten. Na dagen van zware internationale druk, onder andere van bedrijven in de staat om de maatregel weer in te trekken, paste Pence zijn voorstel aan, door de bepaling toe te voegen dat de wet niet mocht gebruikt worden als een middel tot discriminatie.