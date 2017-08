Gepoch met rijkdom door vrouw van Amerikaanse minister valt slecht

President Trump mag dan weinig last hebben van de uitbarstingen die hij zich op Twitter veroorlooft, mindere goden uit zijn omgeving doen er verstandiger aan zijn voorbeeld niet te volgen. Dat merkte Louise Linton, de vrouw van Trumps minister van Financiën Steve Mnuchin, toen zij via Instagram een vrouw onder vuur nam die het had gewaagd haar te bekritiseren.

De 45-jarige Jenni Miller reageerde op een foto op Instagram waarop Linton te zien was terwijl ze met Mnuchin uit een regeringstoestel stapte. "Geweldig dagtripje naar Kentucky", zette Linton erbij, met de hashtags van de dure merkkleding die ze aanhad: #hermesscarf #rolandmouretpants etc. Dat lokte bij Miller, een moeder van drie uit Oregon, de reactie uit: "Blij dat we voor je uitstapje konden betalen! #deplorable." Deplorable, oftewel sneu type, is de geuzennaam die Trumps aanhangers voeren sinds Hillary Clinton hen zo aanduidde tijdens de verkiezingscampagne.

Linton reageerde als door een wesp gestoken. "Denk je dat dit een privé-tripje was? Hoe aandoenlijk!", vuurde ze terug. "Heb jij meer aan de economie bijgedragen dan ik en mijn man? In de zin van inkomstenbelasting of wat betreft zelfopoffering aan je land? Ik ben er zeker van dat wij meer in belastingen hebben bijgedragen aan ons tripje dan jij. Ik weet wel zeker dat het bedrag dat wij ieder jaar opofferen heel wat meer is dan wat jij zou afstaan als jij de keuze had!"

Dat kon nog wel eens waar zijn, want Mnuchins fortuin wordt op ruim 300 miljoen euro geschat, waarmee hij tot de middenklasse van Trumps kabinet behoort. Linton, een van oorsprong Britse actrice, is ook niet onbemiddeld. Ze komt uit een rijk Schots geslacht en groeide op in een landhuis dat 32 kamers telde.

Maar Lintons gepoch over haar rijkdom viel slecht. Ze kreeg meteen een stroom van honende reacties over zich heen op Twitter, waarna ze haar Instagrampagina haastig afschermde. De 36-jarige Schotse, die afgelopen zomer met Mnuchin in het huwelijk trad tijdens een grootscheepse plechtigheid waarvoor president Trump en ruim 300 andere gasten waren uitgenodigd, bood later haar verontschuldigingen aan voor haar "ongevoelige" opmerkingen. Haar opzichtige vertoon van rijkdom - tijdens de vakantie liet ze een stroom van glamourfoto's op Instagram achter - past ook slecht bij het imago dat de regering-Trump graag uitstraalt: de reddingsboei voor de verliezers van de globalisering.