Gelukkige Belgische kluizenaar mijmert over zijn eerste zomer in Saalfelden

Ook de koele ochtentemperaturen houden Stan Vanuytrecht niet tegen om elke dag op de bank voor zijn kleine kluizenaarswoning te ontbijten. "Ook bij vijf graden is het nog niet te fris", vertelt de 59-jarige Diestenaar. Dan geniet de gepensioneerde landmeter en gewijde diaken van het uitzicht op het dal in de omgeving van het Oostenrijkse Saalfelden en van de rust voor de komst van vele bezoekers. Want de bewoner van de al 350 jaar bestaande hermitage op een rotsplateau met een aanpalende kapel, die gewijd is aan St. George, beleeft niet echt eenzame dagen.

De belangstelling voor de kluizenaar getooid met een dikke witte baard, is groot, want hij biedt ook een luisterend oor aan als een soort spiritueel adviseur. "De eerste maand verliep erg afmattend. Alle mensen uit het dal wilden me spreken", mijmert Vanuytrecht. Na bijna vijf maanden loopt zijn eerste seizoen als kluizenaar langzaam ten einde. Dan keert hij terug naar ons land, waar hij gedurende een half jaar aan de slag gaat voor het aartsbisdom Mechelen-Brussel. "Wat ik dan juist moet doen, weet ik nog niet", zei de pijproker, die grote vrede, rust en genegenheid uitstraalt.